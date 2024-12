Panorama.it - Soldati europei in Ucraina. In cosa consiste il piano Trump per la fine della guerra

Duecentomilain. No, non è l’inizioTerzamondiale o di uno scontro tra Nato e Federazione Russa con i suoi alleati. È invece ilimmaginato dal nuovo (vecchio) presidente degli Stati Uniti, Donald, per porrealle ostilità tra Kiev e Mosca e riaffermare la potenza americana quale king maker delle relazioni internazionali. L’idea non è peregrina e affonda le radici in precedenti discussioni che, a partire dalla Francia di Emmanuel Macron, hanno già in passato posto l’accento sulla inevitabile partecipazione militare europea a garanziadel conflitto. O meglio, di un suo congelamento.Il presidente francese già nel 2023 aveva parlato di un possibile invio di istruttoriper coadiuvare gli sforzi dei generali ucraini nel respingere gli assalti russi, e più volte ha ribadito il concetto.