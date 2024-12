Oasport.it - Sofia Goggia mette le ali e fa il vuoto nella terza prova di discesa a Beaver Creek, Brignone in top 10

convince sempre di più sulla pista ‘Birds of Prey’ die ultimadellalibera femminile in Colorado, la bergamasca fa ilnei confronti di tutta la concorrenza. Si è partiti dalla partenza di riserva togliendo una trentina di secondi di gara, ma la campionessa olimpica 2018 ha fatto registrare un fantastico 58?89 e inflitto distacchi biblici alla concorrenza.Dopo un primo tratto interlocutorio, l’azzurra ha fatto il miglior tempo nel secondo, terzo e quarto settore e ha anticipato di 1?10 la sorpresa americana Lauren Macuga, di 1?27 l’altra statunitense Breezy Johnson e di 1?29 la Lara Gut-Behrami che ieri l’aveva battuta con un certo margine, lanciando quindi un forte segnale in vista della gara di domani. Quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 1?35 di ritardo, appena davanti all’austriaca Stephanie Venier che accusa un gap di 1?37.