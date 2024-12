Quotidiano.net - Siria: sospesa la Costituzione per tre mesi, focus su diritti umani e giustizia

Leggi su Quotidiano.net

Lavolta pagina. Come primo passo il nuovo governo ha deciso di sospendere lae il Parlamento per un periodo di transizione di tre. "Verrà formato un comitato legale e per iper esaminare lae quindi apportare modifiche", ha annunciato il portavoce del nuovo esecutivo Obaida Arnaut. Parlando dagli studi della televisione nazionale Arnaut ha anticipato che inentrerà adesso in vigore "uno Stato di diritto". "Tutti quanti hanno commesso crimini contro il popolono saranno giudicati in base alla legge" ha anticipato. Parole che assumono un significato particolare con la continua scoperta delle atrocità avvenute per anni nelle carceri del regime – ad esempio a Saydnaya, a nord di Damasco, e a Homs – e con il ritrovamento di fosse comuni.