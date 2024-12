Sci alpino il grande ritorno di Lindsey Vonn | gareggerà a St Moritz in Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

Bentornata, Regina delle Nevi. Dopo quasi sei anni dal ritiro e a 40 anni suonati di età, la leggenda dello sciè pronta a tornare nel massimo circuito. Qualche gara di livello inferiore nelle ultime settimane, quindi in questo weekend il ruolo di apripista nelle prove cronometrate della discesa di Beaver Creek, tutto quanto propedeutico al suo vero,, quello in una gara effettiva delladel. Bisognerà aspettare molto poco: il 21 e 22 dicembre la campionessa statunitensea Saint-, in Svizzera, dove sono in programma due super-G.“E’ tornata”, ha scritto su Instagram Red Bull, lo sponsor della sciatrice, postando anche un video in cui la stessa, 82 successi indelin carriera, in modo sibillino ha confermato di aver accettato quella che è una sfida, prima che con le altre attuali fenomenali interpreti, tra cui le nostre Federica Brignone e Sofia Goggia, anche con se stessa: “Sembra che St.