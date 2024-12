Laprimapagina.it - Perugia. A Palazzo della Penna la mostra dedicata a Dorothea Lange

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 14 dicembre 2024 al 23 marzo 2025 la città diospiterà presso– Centro per le arti contemporanee la” organizzata dal Comune diin collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino e con il gestore dei servizi per il pubblico e le attività di valorizzazione del circuito museale comunale, Le Macchine Celibi soc. Coop.Fortemente voluta dalla sindaca, Vittoria Ferdinandi, e dall’assessore alla cultura, Marco Pierini, laè un primo tassello nel processo di evoluzione del profilo dida Museo civico a “Centro per le Arti Contemporanee”, in linea con la politica culturalenuova Giunta per la quale, pur mantenendo la configurazione ormai consolidata di un contenitore con plurime funzionalità, ha ora la necessità di qualificarsi con più ferma convinzione come luogo“contemporaneità”, come ritrovata fucina in cui poter incoraggiare lo sviluppo di una riflessione e di una ricerca transdisciplinari, che spazino tra le varie forme dell’espressione artistica contemporanea: dalle arti visive alla letteratura, dalla musica al teatro, dalla fotografia alle nuove tecnologie.