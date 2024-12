Ilrestodelcarlino.it - Natalie Imbruglia ad Ancona: chi è la star di Capodanno

, 13 dicembre 2024 – Chi non ricorda successi come Torn, Shiver o Wrong impression? Sono tutti firmati dalla pop, che il 31 dicembre sarà adper unda ricordare. Accantonata definitivamente l’ipotesi Alex Britti, che è stato chiamato dalla Rai per una trasmissione televisiva nazionale, sarà dunque la cantautrice australiana, 49enne, a esibirsi portando le sue hit in piazza Pertini per salutare l’anno nuovo con una colonna sonora che celebra gli anni ‘90. Il cachet disarà di circa 10mila euro superiore rispetto a quello del cantautore italiano. L’artista arriverà nel capoluogo marchigiano con un repertorio che mescolerà i suoi grandi successi e le ultime produzioni discografiche. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni,ha dimostrato di essere molto più di una "one-hit wonder", evolvendo il suo stile e conquistando il pubblico con la sua inconfondibile voce e il carisma innato.