Mario Rocchi: compleanno postumo celebrato al Circolo del Cinema

Non una commemorazione, ma undal sapore un po’ dadaista, che asarebbe sicuramente piaciuto. Scomparso il 6 settembre scorso, avrebbe festeggiato 92 anni proprio mercoledì 11 dicembre. E così gli amici deldelinsieme aldella Stampa l’altra sera hanno voluto celebrare ilricordandone la figura di esperto di, giornalista, scrittore, critico d’arte e non solo. All’incontro in San Micheletto intitolato “Occhi per (R)occhi“ con un efficace gioco di parole, hanno partecipato tanti amici in un’atmosfera piacevole, ricca di ricordi e aneddoti personali che hanno messo in evidenza i tanti volti, la poliedrica figura di intellettuale anti borghese o forse più semplicemente di anti intellettuale che era. Tra gli interventi quelli di Giuseppe Guastini, presidente deldel; di Simone Bigongiari e Gianni Quilici, amici e anime delstesso; di Anna Benedetto, presidente deldella Stampa e di Paolo Pacini, vice caposervizio de La Nazione.