Ilfattoquotidiano.it - L’Unione europea migliora lentamente sulla parità di genere. L’Italia ultima sul lavoro (da 13 anni)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladicontinua ad avanzarein Europa. Martedì 10 dicembre, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di(EIGE) ha pubblicato il report Gender Equality Index del 2024, istituito 11fa. L’indice è una sintesi di varie rilevazioni statistiche europee e valuta la “qualità” dellatra uomo e donna nelle società dei 27 Stati membri Ue con un punteggio in centesimi. Tutto si basa su sette assi tematici:, economia, conoscenza, potere, salute e, dall’anno scorso, il tempo di cura. Con l’aggiunta, non da ultimo, della violenza di. Nel 2024 l’Ue ha raggiunto un punteggio complessivo di 71 su 100, in crescita di 0.8 punti rispetto al 2023. Un progresso che appare incoraggiante ma che nasconde, nei dettagli, una lentezza strutturale: la crescita media annua è ben lontana dai livelli necessari per trasformare la visione di una “Unione dell’uguaglianza” proposta dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen in realtà.