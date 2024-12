Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: J. Boe e Laegreid firmano la doppietta norvegese. Giacomel undicesimo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA15.40: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per i due inseguimenti. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio!15.38: Si qualifica per l’inseguimento a che Cappellari che non ha sbagliato al poligono ed è 53mo, fuori dai 60 Braunhofer 62mo, male Zeni, 86mo con quattro errori a oltre 3?15.37: Buona gara degli azzurri, anche se è mancato l’acuto.ha chiuso all’11mo posto con due errori, Hofer con un errore è 16mo, Bionaz con un errore è 22mo15.31. A completare la top ten ilStroemsheim, quarto, ilSoerum quinto, lo svedese Samuelsson sesto, ilUldal, al debutto in coppa, settimo, il tedesco Nawrath ottavo, lo svizzero Hartweg nono, lo statuniternse Wright decimo15.