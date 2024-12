Anteprima24.it - Le tasse d’imbarco salgono di 50 centesimi per i voli extra Ue

Sale, a partire da aprile 2025, di 50l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per-Ue. La misura inserita in un emendamento alla manovra dei relatori depositato in commissione Bilancio riguarda gli scali italiani che abbiano un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l'anno. Si tratterebbe – in base a stime citate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento – di 6 scali aeroportuali – tra i più grandi – e l'incremento di gettito che potrebbe derivarne è stimato in 5,33 milioni per il 2025 (considerando che la misura parte da aprile) e 8 milioni per il 2026. I fondi vanno poi destinati dai Comuni per opere di sviluppo ed edilizia urbana e infrastrutture.