Anteprima24.it - L’Avellino sbanca il D’Angelo, battuto il Team Altamura

Tempo di lettura: 3 minuti PRIMO TEMPO. Sorpresa nell’undici titolare del, Biancolino rilancia dal primo minuto Tribuzzi alle spalle della coppa d’attacco formata da Patierno e Redan. Conferma a centrocampo per Rocca, Sounas parte della panchina. Partenza shock perche si ritrova subito in svantaggio al 6?. Pasticcia la difesa biancoverde, Grande soffia palla a Cancellotti sulla linea di fondo, Acampa la calcia al centro dell’area dove Rolando anticipa Frascatore e di testa batte Iannarilli. Ci provano i pugliesi all’11’ Grande, forse commettendo fallo su De Cristofaro, si libera al tiro dal limite dell’area. Destro a giro sventato da un ottimo intervento di Iannarilli.pareggia i conti al 24? errore di Viola, che rilancia addosso a Redan. Bravo l’olandese a prendere palla, a entrare in area e a calciare forte sul primo palo.