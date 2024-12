Gamberorosso.it - La destra si prende fagioli e porchetta, alla sinistra rimane la farina di grilli. Viaggio dentro Atreju

Dio, patria, famiglia e .. Il nuovo slogan di Fratelli d’Italia è servito (insieme aidi cui sopra) al Circo Massimo di Roma, dove è in corso(dall’8 al 15 dicembre), la manifestazione ideata nel 2008 da una appena trentenne Giorgia Meloni e diventata, nel tempo, l’appuntamento annuale – quest’anno in chiave natalizia - dei giovani patrioti italiani. E se i luoghi ci raccontano la direzione politica di un Paese (il Circo Massimo è stata la sede della convention dei 5Stelle nel loro momento di massimo consenso), il cibo fa anche di più: ci dice come i partiti, insieme agli elettori, cambiano pelle. e gusti.Isi prendono il villaggio dellaNel luogo in cui gli imperatori romani organizzavano le corse con le bighe, ad indicare la nuova direzione c’è la freccia che recita La via italiana.