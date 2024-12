Quotidiano.net - La Bei finanzia con 100 milioni il piano di innovazione e sostenibilità di Marcegaglia

La Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato unmento di 100di euro per sostenere ildi investimenti da 170di euro complessivi del gruppo. "L'operazione - spiega una nota - si è chiusa stamattina, nella storica sede di Gazoldo degli Ippoliti, con la firma di Antonio ed Emma, entrambi a capo dell'impresa di famiglia, e di Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei". Gli interventiti, da completare entro il 2028, contribuiranno a incrementare la digitalizzazione e l'automazione della logistica degli stabilimenti di Ravenna e Gazoldo degli Ippoliti, a migliorare ulteriormente la decarbonizzazione di una delle linee di zincatura di Ravenna, e a sviluppare una tecnologia innovativa a basse emissioni di carbonio ed elevata efficienza energetica per gli acciai elettrici.