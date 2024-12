Metropolitanmagazine.it - Iris Nazarena di Aedes de Venustas, analisi e recensione della fragranza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Lanciata nel 2013, è una referenza del brand americanodedistribuito in Italia da Essenses. Il suo naso è Ralf Schwieger.deI fondatori diDERobert Gerstner e Karl Bradl voltano pagina e scrivono un nuovo capitolostoria del brand rilanciando il loro marchio di profumi nell’autunno del 2021.“Oggi, rispetto a 10 anni fa, le persone hanno un aspetto diverso e vivono in modo diverso”, afferma Gerstner. “Ciò include anche quello che vogliono annusare. Vogliono qualcosa con cui connettersi, qualcosa che sentano loro e che sia realizzato con ingredienti di altissima qualità. Puoi percepire questa sensazione, ne puoi sentire l’odore “.DEsignifica “Tempiobellezza” in latino, nasce nel 2012 nel rispetto di coloro che creano arte attraverso i profumi.