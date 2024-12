Thesocialpost.it - Incendio in una clinica privata: morte 6 persone, decine di feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Un devastanteha colpito unanella città di Dindigul, nello stato indiano del Tamil Nadu, causando ladi almeno seie il ferimento di una trentina di pazienti, alcuni dei quali in condizioni critiche. L’annuncio è stato dato dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause del rogo. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il fuoco si sia propagato rapidamente nell’edificio, cogliendo di sorpresa i presenti.L’incidente richiama tragici episodi simili accaduti di recente nel Paese. Solo poche settimane fa, dieci neonati hanno perso la vita in unscoppiato in un ospedale dell’Uttar Pradesh. Questi eventi mettono in evidenza la vulnerabilità del sistema sanitario indiano, dove le misure di sicurezza, soprattutto in alcune strutture private e pubbliche, risultano spesso inadeguate.