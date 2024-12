Unlimitednews.it - Imballaggi, pubblicato il sesto rapporto di IdentiPack

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ultimo anno, in Italia, è proseguito il trend di aumento progressivo dei prodotti a scaffale che riportano in etichetta la codifica identificativa del materiale di composizione, e le indicazioni sulla tipologia di pack e sul corretto conferimento in raccolta differenziata. Restano invece stabili, o caratterizzate da aumenti minimi, le certificazioni sulla compostabilità, le informazioni aggiuntive per la differenziata di qualità, marchi o altre indicazioni ambientali volontarie, e indicazioni per visionare digitalmente le informazioni ambientali. E’ quanto emerge daldell’Osservatorio, appena.Frutto della collaborazione tra CONAI, il Consorzio Nazionale, e GS1 Italy, una delle organizzazioni non profit GS1 attive in 116 paesi nel mondo che promuovono l’utilizzo degli standard GS1 (i più utilizzati al mondo per la comunicazione tra imprese), l’Osservatorio continua a monitorare la presenza di informazioni ambientali sulle etichette degliimmessi al consumo in Italia, con il contributo dei dati di mercato di NielsenIQ.