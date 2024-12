Agi.it - Hotel dell''ndragheta in Trentino, chiuse tre società

AGI - Tresono stati chiusi al passo del Tonale, in, dopo un'ordinanza del sindaco di Vermiglio, il comune competente per territorio, Michele Bertolini. Il motivo è legato a una informativa arrivata dalla prefettura di Catania. Come riporta il quotidiano l'Adige, lache gestiva le tre strutture ricettive dal 2019, sarebbe riconducibile a soggetti sotto inchiesta per 'ndrangheta condotta dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Glisono stati chiusi il 3 dicembre scorso.