Firmato a Londra l’accordo per la joint venture sul Gcap Tutti i dettagli

La sesta generazione è sempre più vicina. Il Global combat air programme () raggiunge un’ulteriore tappa del percorso che porterà Italia, Regno Unito e Giappone (e forse Arabia Saudita) a sviluppare il nuovo sistema aereo di sesta generazione. Aè statoche prevede la costituzione dellatra Leonardo, BAE Systems e Japan aircraft industrial enhancement co ltd (Jaiec), che si occuperà di sviluppare e produrre i caccia e i sistemi del programma di nuova generazione. La nuova, che dovrebbe essere costituita entro la metà del 2025, sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna del caccia di nuova generazione e manterrà il ruolo di autorità di progettazione delanche oltre il 2070.A firmare per Leonardo è stato l’amministratore delegato, Roberto Cingolani, il quale ha definito la data odierna “un giorno davvero bello” peri partner.