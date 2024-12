Esports247.it - EA Sports FC 25, qual è il giocatore più veloce del gioco?

Scopri i giocatori più veloci di EAFC 25, da Mbappé a Leão, e come sfruttarli al meglio nella tua Ultimate Team.La velocità non è tutto in EAFC 25, ma gioca un ruolo cruciale nella costruzione della squadra ideale su Ultimate Team (a dire il vero è così anche nel calcio reale: essere veloci non sarà fondamentale, ma per certo aiuta molto – non siamo tutti Redondo). Molti giocatori dell’ex Fifa scelgono elementi con buone statistiche di velocità, tiro e dribbling, specialmente per ruoli offensivi ed è così che ci rendiamo conto che la velocità è un aspetto molto importante (ma lo è anche in fase difensiva – come abbiamo visto per altro anche in un post del passato dedicato ai difensori più veloci di FC25). Ad ogni modo, ecco i 15 protagonisti (uomini e donne, come il programma della De Filippi) più rapidi del, che possono fare la differenza sul campo.