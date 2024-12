Lettera43.it - Corruzione, condannato a quattro anni di reclusione l’imprenditore Danilo Iervolino

Leggi su Lettera43.it

Il gup di Napoli Enrico Campoli ha emesso una condanna pernei confronti diproprietario della Salernitana e fondatore dell’Università Telematica Pegaso. Al termine del processo con rito abbreviato,è statodie al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la stessa durata. La pena, corrispondente alla richiesta avanzata dal pm Henry John Woodcock, segue le indagini della Guardia di Finanza di Napoli che hanno portato alla luce episodi diriguardanti alti funzionari del Ministero del Lavoro. Accuse più gravi sono state formulate contro Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal,a cinquedi carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.Assolto Francesco Fimmanò, il direttore scientifico dell’Università PegasoSecondo la Procura, il caso ruota attorno alla concessione di un parere favorevole da parte del Ministero del Lavoro per la divisione del patronato Encal-Inpal in due nuove entità, Encal-Cisal e Inpal.