Scuolalink.it - Concorsi, politica e interessi: il ‘no’ al Concorso docenti PNRR2, comunicato Scuola Lavoro e Libertà

Riceviamo e pubblichiamo ilstampa del gruppo, contrario al nuovo. Ecco di seguito il contenuto.: ‘la nostra contrarietà al nuovo inutile’ I membri diesprimono il loro più profondo sdegno verso un atteggiamento sprezzante e irrispettoso, da parte delle istituzioni nei confronti deiprecari e degli idonei dei, concretizzatosi con la pubblicazione del bando delcosiddetto. Questonon lo voleva nessuno e ciò, i rappresentanti delle varie categorie interessate lo hanno espresso direttamente al Ministro e ai suoi collaboratori in varie occasioni di confronto. In recenti dichiarazioni il Ministro dell’Istruzione e del “Merito” ha detto di aver richiesto all’Europa maggiore flessibilità nel sistema di reclutamento ma, com’era facilmente immaginabile, quest’affermazione si è rivelata il solito palliativo per cercare di sedare la protesta deiprecari nei confronti di un sistema che fa acqua da tutte le parti.