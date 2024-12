Ilgiorno.it - Casorezzo, furto in discarica: ladri di metalli fuggono a tutta velocità rischiando di speronare il comandante

(Milano), 13 dicembre 2024 - Ildella Polizia Locale, Nicolò Rachele, si è trovato faccia a faccia con una coppia diintenti a sottrarredai container della piattaforma ecologica. Nonostante fosse solo, Rachele ha deciso di intervenire per fermare i malviventi, ma l’operazione si è trasformata in un confronto ad alta tensione. I due, un uomo e una donna di origine marocchina, sono stati sorpresi mentre rovistavano nei container, riempiendo il loro furgone di materialici di vario genere. Alla richiesta di esibire i documenti e aprire il mezzo per un controllo, il conducente ha opposto un netto rifiuto. Non solo: ha lanciato i documenti dal finestrino e, in un improvviso scatto, ha tentato la fuga a bordo del veicolo. La situazione è rapidamente degenerata quando il ladro, guidando in modo pericoloso, ha rischiato diilRachele, che per evitare l’impatto ha dovuto desistere momentaneamente dall’inseguimento.