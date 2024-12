Ilprimatonazionale.it - Altaforte edizioni, “Notturno europeo”: la night life di Evola

Roma, 13 dic –, con la curatela di Andrea Scarabelli e Adriano Scianca, porta in libreria, a 50 anni dalla morte del filosofo romano, un Juliusinedito che guida il lettore nella vita notturna da Berlino a Budapest passando per Vienna e CapriL’inedito diLe serate trasgressive nei locali delle metropoli cosmopolite, i ritiri ristoratori tra le acque di Capri o tra le nevi del Tirolo, i viaggi nelle capitali europee in cui la storia si compiva sotto ai suoi occhi: lo Juliusche emerge dall’antologia. Serate sull’orlo della catastrofe (158 pp.; 16,00€) è un pensatore diverso da quello cui sono abituati i suoi lettori, tanto quelli «devoti» che quelli critici. Nei testi raccolti nel volume, alcuni dei quali ripubblicati per la prima volta, l’autore tradizionalista smette i panni del teorico distaccato per calarsi nella realtà del suo tempo, anche quella più profana.