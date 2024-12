Yoon | combatterò col popolo sudoreano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.15 Il presidente sudcoreanoSuk-yeol ha giurato di voler combattere "con ilfino all'ultimo minuto", nel suo nuovo discorso tv alla nazione dopo lo shock creato per la legge marziale del 3 dicembre. "Mi scuso di nuovo con le persone che devono essere state sorprese e ansiose a causa della legge marziale. Per favore, fidatevi della mia lealtà verso il", ha aggiunto, nell'imminenza della nuova mozione di impeachment delle opposizioni "Non eviterò la responsabilità legale e politica",ha detto.