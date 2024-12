Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 12/12/24

Com’è che si dice? “Chi non mu0re si rivede“, no? Ecco, mi pare evidente che Mario Cusitore sia proprio vivissimo. Anche perché “l’erba cattiva non mu0re mai“, dicono pure. E ‘nfatti rieccolo lì, non ci ha dato manco il tempo di assaporare la sua assenza dache è già tornato.Chi l’avrebbe mai detto, eh? Inaspettato quanto la neve nelle domeniche d’agosto di Gigi D’Alessio e piacevole quanto una costipazione quando hai un appuntamento romantico. Non a caso sui social appena è rispuntato il suo faccione l’hanno presa benissimo.Però dai, su. questo è accanimento! E’ vero e proprio Cusitore shaming, un’inarrestabile shit Cusitore storm. Nun se fa, regà.Anche perché lui porello mica voleva tornare, oh. Lui “era abbastanza convinto di andare via“.. che se l’anno scorso tornava sempre era solo perché “effettivamente mi mancava la persona che corteggiavo“.