Trump: "Meloni leader e persona fantastica"

AGI - La premier Giorgiaè "unae una". Lo dice Donalddurante una visita al New York Stock Exchange (Nyse) rispondendo alla giornalista di Class Cnbc Stefania Spatti. "I love Italy" ha aggiunto il presidente eletto degli Stati Uniti d'America. “ @Giorgiaé une una”: nuove parole di apprezzamento da parte di Donald #verso la premier italiana, in occasione del suono della campanella sul Floor del New York Stock Exchange. Il video della corrispondete da New York di Class CNBC,. pic.twitter.com/JPJLhZN9Bt — Class CNBC (@classcnbc) December 12, 2024 "Grazie a Donald J.per le belle parole", scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia, postando il video di Class Cnbc.