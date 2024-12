Scuolalink.it - Tredicesima 2024: aggiornamenti su date di accredito e importi

Lamensilità rappresenta un momento atteso per i dipendenti pubblici, tra cui insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici, soprattutto nel periodo natalizio. Le ultime notizie sulledioffrono utili spunti per pianificare al meglio le spese festive che ci attendono. Ledi pagamento dellaSecondo le informazioni attuali (non ufficiali), laper i dipendenti del comparto scuola sarà accreditata tra il 13 e il 16 dicembre, considerando che il 14 e il 15 dicembre cadono rispettivamente di sabato e domenica. L’importo dellasarà accompagnato (in un unico cedolino) dall’di eventuali bonus natalizi, stipendi mensili, decontribuzione di novembre e Bonus mamme (se spettanti).dellasulla base del ruolo e dell’anzianità di servizio I dipendenti possono già visualizzare gliaccedendo al portale NoiPA.