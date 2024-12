Anteprima24.it - Telesina, pochi giorni e spariranno cantiere e impianto semaforico

Tempo di lettura: < 1 minutoManca solo la conferenza stampa e poi la consegna dei lavori sarà ufficiale.ancora e andrà via ilsullache era stato installato il 2 di settembre col restringimento della carreggiata nel territorio di Paupisi per 400 metri.Il giorno da cerchiare in rosso è quello di martedì, 17 dicembre, giorno nel quale il tratto sarà liberato e non ci sarà più l’a gestire il flusso delle auto. Treprima rispetto all’ultimazione annunciata che era stata preventivata per il 20 di questo mese.L’intervento – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – consisteva in attività sugli impalcati in cemento armato, nella manutenzione di alcuni elementi in calcestruzzo armato, nel rifacimento dei cordoli, in interventi di regimentazione idraulica e nella realizzazione di nuove barriere stradali e nuova pavimentazione, con giunti di dilatazione e permetterà un’implementazione degli standard di percorribilità e sicurezza della intera infrastruttura.