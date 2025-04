S Antonio nuova serra nel Garden | Un aiuto per gli ospiti disabili

nuova serra del Garden S. Antonio, in via Tomba 2x. Il Garden fa parte del centro socio occupazionale Sant'Antonio dedicato all'accoglienza di persone con disabilità medio-gravi. Oggi sono 18 le persone, giovani e adulte, ospitate nel centro e che, all'interno di un contesto protetto, possono sperimentare diverse attività abilitative o socio occupazionali, che prevedono: la cura degli animali, attività vivaistiche, gestione del verde, vendita dei prodotti dell'orto e del vivaio. "Il Centro Socio Occupazionale Sant' Antonio è attivo dal 1991 – sottolinea la vicepresidente della cooperativa La Pieve, Cristina Ricci - nel tempo ha raddoppiato la propria capacità ricettiva. È un centro molto particolare dove le persone con disabilità sono inserite in un tessuto produttivo reale e integrato con il territorio.

