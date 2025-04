Ogni rimpatrio dai Cpr in Albania costerà all’Italia 70 mila euro

Albania chi non ha diritto a restare nel nostro paese vada in porto. A Ogni costo. E il Fatto Quotidiano fa sapere che il costo sarà impressionante: 70 mila euro a rimpatrio. A dirlo sono i numeri della Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Viminale.I rimpatriNel 2024 solo il 16% delle persone con un ordine di allontanamento è stata effettivamente rimpatriata, contro una media europea del 23%. L’Italia è al nono posto della classifica europea guidata da Germania, Francia e Svezia, che da sole contano il 43,6% dei rimpatri Ue. C’è poi da dire che tunisini e algerini tornano a casa da altre direzioni. Quelli dall’Albania sono egiziani e bangladesi. Leggi su Open.online «Funzioneranno». La premier Giorgia Meloni a proposito dei Cpr di Shengjin e Gjader è stata chiarissima. Vuole che il suo progetto di portare inchi non ha diritto a restare nel nostro paese vada in porto. Acosto. E il Fatto Quotidiano fa sapere che il costo sarà impressionante: 70. A dirlo sono i numeri della Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Viminale.I rimpatriNel 2024 solo il 16% delle persone con un ordine di allontanamento è stata effettivamente rimpatriata, contro una mediapea del 23%. L’Italia è al nono posto della classificapea guidata da Germania, Francia e Svezia, che da sole contano il 43,6% dei rimpatri Ue. C’è poi da dire che tunisini e algerini tornano a casa da altre direzioni. Quelli dall’sono egiziani e bangladesi.

