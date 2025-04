Tuffi l’Italia brilla nel Team Event ed è seconda dietro la Cina Finali individuali per Pellacani e Giovannini

l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo a Guadalajara. Nel Team Event la squadra azzurra ha centrato un fantastico secondo posto alle spalle dell'inarrivabile Cina. Una prestazione di altissimo livello da parte del quartetto italiano composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini. La vittoria è andata come da pronostico ai cinesi, che hanno concluso la loro gara con 489.10 punti, ma l'Italia è stata l'altra unica nazione a sfondare il muro dei 400 punti (416.45), precedendo la Germania (396.20), il Messico (389.85), l'Australia (388.85) e gli Stati Uniti (372.20).A cominciare la finale è stata Pellacani con il triplo e mezzo avanti carpiato da 60.45 punti, poi è toccato a Santoro con un ottimo triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 73.

