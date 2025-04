Accusato di maltrattamenti in famiglia Petrone esce con braccialetto elettronico

Petrone la scarcerazione, il Gip ha accolto la richiesta di attenuazione della misura di custodia cautelare presentata dall’avvocato difensore Daniele Galati in sede di convalida dell’arresto avvenuto lo scorso 29 marzo. Petrone, che è Accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre e dei fratelli, non potrà avvicinarsi ai familiari. Oltre al divieto di avvicinamento, il Gip ha disposto inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico o, qualora questo non fosse disponibile, il divieto di dimora a Gallarate dove risiedono le parti offese. In sede di interrogatorio l’ex assessore quarantanovenne ha dichiarato di non aver mai picchiato la madre. Ros.For. Ilgiorno.it - Accusato di maltrattamenti in famiglia. Petrone esce con braccialetto elettronico Leggi su Ilgiorno.it Disposta ieri pomeriggio per l’ex assessore gallaratese Alessandrola scarcerazione, il Gip ha accolto la richiesta di attenuazione della misura di custodia cautelare presentata dall’avvocato difensore Daniele Galati in sede di convalida dell’arresto avvenuto lo scorso 29 marzo., che èdinei confronti dell’anziana madre e dei fratelli, non potrà avvicinarsi ai familiari. Oltre al divieto di avvicinamento, il Gip ha disposto inoltre l’applicazione delo, qualora questo non fosse disponibile, il divieto di dimora a Gallarate dove risiedono le parti offese. In sede di interrogatorio l’ex assessore quarantanovenne ha dichiarato di non aver mai picchiato la madre. Ros.For.

Scarcerato l’ex assessore di Gallarate Petrone, con il braccialetto elettronico. “Botte e minacce a madre e fratelli per avere denaro”: arrestato l’ex assessore…. È un ex assessore di Gallarate l’uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'ex assessore di Gallarate arrestato per maltrattamenti davanti al giudice: "Momento difficile". Gallarate, scarcerato Petrone: disposto il braccialetto elettronico. L'ex assessore di Gallarate arrestato per maltrattamenti davanti al giudice: Momento difficile. Ne parlano su altre fonti

Accusato di maltrattamenti in famiglia. Petrone esce con braccialetto elettronico - Disposta ieri pomeriggio per l’ex assessore gallaratese Alessandro Petrone la scarcerazione, il Gip ha accolto la richiesta di attenuazione ... (ilgiorno.it)

Scarcerato l’ex assessore di Gallarate Petrone, con il braccialetto elettronico - È accusato di maltrattamenti contro la madre e i fratelli. In attesa del processo previste misure preventive per evitare che avvicini le vittime ... (varesenews.it)

È un ex assessore di Gallarate l’uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia - È Alessandro Petrone il 49enne di Gallarate accusato di maltrattamenti in famiglia e lesione aggravate. L’ex assessore all’urbanistica del comune gallaratese, già coinvolto nel processo “Mensa dei Pov ... (informazione.it)