Derby di B qui Vespe | Pagliuca | Daremo il meglio | tutta la città ci supporta

Tempo di lettura: 2 minuti“Lo dobbiamo alla, che ciincondizionatamente da due anni“: le parole di Guidopreparano squadra ealcontro la Salernitana; le due squadre sono ai lati opposti della classifica, ma le ambizioni sono nobili ed importanti. La squadra diè sesta in classifica, e deve mantenere questa posizione per essere sicura di partecipare ai playoff per la massima serie. Ilnon è mai una partita come le altre, a prescindere dalle categorie e dalle reciproche ambizioni di classifica.Massima serie, appunto. Lontanissima, per la Salernitana, che appena dodici mesi fa disputava il suo terzo campionato di serie A consecutivo: “Troveremo una Salernitana diversa rispetto al girone d’andata: è una squadra ben allenata, che ha fatto tanti investimenti“.