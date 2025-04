Missione in Cina per il magnifico rettore

Missione di una delegazione urbinate in Cina per rafforzare lo scambio educativo e culturale, sotto l'egida dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Roma. L'occasione il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. A far parte della delegazione di Ateneo il rettore Giorgio Calcagnini e Gloria Gabbianelli, coordinatrice dell'Aula Confucio Uniurb. Il progetto è stato promosso dal Centro per gli scambi e la cooperazione linguistica e culturale del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese e organizzato dall'Università di lingue straniere di Pechino e dalla Casa editrice per l'insegnamento e la ricerca delle lingue straniere. "La Missione – commenta il rettore – ha toccato alcuni dei luoghi più significativi tra cui piazza Tian'anmen, il Palazzo Imperiale, il Tempio del Cielo, la Grande Muraglia di Mutianyu, il Palazzo d'Estate e il quartiere Nanluoguxiang.

