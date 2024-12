Sport.quotidiano.net - Roller all’esame Follonica per il pass tricolore

Il ritorno a Biassono avrebbe potuto essere un po’ più lieto. Perché, nelle due trasferte precedenti, l’HockeyClub Monza TeamServiceCar ha ottenuto altrettanti pareggi con avversarie messe maluccio in classifica come Giovinazzo e Montebello. Il tutto, intervallato dallo stop interno accusato con il ben più ambizioso Ubroker Bassano. Urge, dunque, una pronta (ma problematica) riscossa approfittando della sfida casalinga di sabato sera (ore 20.45, PalaRovagnati) con l’Innocenti Costruzioni, titolare della quarta posizione. Monza si tiene intanto stretto l’ottavo posto, l’ultimo che vale all’accesso ai quarti di finale dI Coppa Italia. Ma difendere la posizione non sarà facile: i prossimi avversari casalinghi si chiamano appuntoe Amatori Wasken Lodi (sabato 21 dicembre).