Calciomercato.it - Ribaltone Milan, Fonseca ‘paga’ subito: hanno votato l’esonero

Leggi su Calciomercato.it

Il futuro del tecnico rossonero continua ad essere al centro di vivaci polemiche: arriva l’ultimo verdettoDopo lo sfogo con il qualeha esternato tutta la sua ‘tristezza’ per la prestazione fornita dalla sua squadra nel corso della sfida contro la Stella Rossa in Champions League, c’era molta attesa per capire cosa avrebbe potuto offrire il confronto tra le parti ‘invocato’ dal tecnico portoghese. Inutile ribadire come il clima in casanon sia proprio delle giornate più tranquille. Da segnalare, però, come nessun membro dell’area tecnica abbia varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago, alimentando non pochi spunti di riflessione sui social.(LaPresse) – Calciomercato.itAd ogni modo, le dichiarazioni dipotrebbero rappresentare in un certo senso un vero e proprio punto di rottura.