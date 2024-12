Martínez Munuera per Rayo Vallecano – Real Madrid e Soto Grado per Atlético de Madrid – Getafe

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 12:39:30 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Già noti gli appuntamenti per la prossima giornata della massima competizione calcistica. Arriviamo alle 17, il penultimo di questo 2024 a cui mancano poco più di 15 giorni per terminare. In questa occasione spicca la celebrazione di due derby di. Il primo, sabato 14 dicembre, traa partire dalle ore 21:00, sarà diretto da Juan Martinez. La seconda, il giorno dopo, domenica 15, fra Atleticoalle 14:00, e sarà diretto da Cesare.Due partite eccezionali tra le altre otto che si disputeranno nei prossimi giorni, a cominciare, come sempre, da quella di venerdì 13 tra la Valladolid e Valenciaa partire dalle 21:00, e il cui arbitro sarà Arias di Ortiz. Le altre tre partite rimaste, oltre al duello allo stadio Vallecas, saranno Espanyol – Osasuna (Lamb Vega, 14:00); Maiorca – Girona (Hernández Maeso, 16:15); e Siviglia – Celta (Gil Manzano, ore 18:30).