Magnificat, Bach cambia la musica. Sontuoso capolavoro del Barocco

Quando Johann Sebastianeseguì per la prima volta il suo ’’, nel 1723, aveva preso servizio da poche settimane come Thomaskantor, dunque direttorele della chiesa di San Tommaso a Lipsia. E questa partitura, solenne, grandiosa, con un afflato quasi divino, fu il suo primo vero biglietto da visita, la sua prima composizione corale sacra di tale potenza, oltretutto in lingua latina e non in tedesco. Le sue ’Passioni’ e gli Oratori sarebbero arrivati qualche anno dopo: con il ’’, dunque,diede una nuova impronta al suo lavoro, ma anche al panorama artistico del suo tempo, e questoè rimasto come uno dei monumenti delladi tutti i tempi. È dunque un regalo speciale, quello che i cori di ModenaSacra fanno alla città, presentando il "" alla chiesa del Voto in due appuntamenti, domani alle 19.