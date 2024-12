Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Daniela Ruggi: “L’ho vista entrare alla mensa di Porta Aperta, indossava un maglione pesante”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 12 dicembre 2024 – “e dirigersi verso la. Aveva abiti pesanti addosso, giacca equindi sicuramente non era settembre. Credo anzi siano passate sei settimane, sette forse. Mi ricordo di lei perchè ci conosciamo un po’ tutti e il suo era invece un volto nuovo”. Mistero nel mistero:si recò aper riuscire a mangiare un pasto caldo circa due mesi fa secondo il testimone. Ad incrociare lo sguardo della 31ennedal 20 settembre da Vitriola di Montefiorino, dove viveva il coordinatore di prima accoglienza di. Come noto l’unico indagato al momento per ladella giovane – il reato contestato è sequestro di persona – è Domenico Lanza, 67 anni di Polinago; per tutti lo ‘Sceriffo’. L’uomo è finito in carcere per detenzione illegale di armi ma nei prossimi giorni il Ris passerà a setaccio la sua abitazione in cerca di eventuali elementi che portino a, essendo stato trovato in possesso degli indumenti intimi della giovane.