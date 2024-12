Oasport.it - La Juventus batte il Manchester City! Il Milan firma il quarto sigillo in Champions League, il Bologna pareggia

Laha vinto il big match della sesta giornata della, sconfiggendo ilcon uno schiacciante 2-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium. I bianconeri sono riemersi da un momento difficile condito da qualche pareggio di troppo e hanno regolato la corazzata inglese con le reti di Vlahovic al 53? e McKennie al 75?. I ragazzi di Fonseca sono tornati al successo in Europa dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre uscite, portandosi al quattordicesimo posto e restando in piena lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.Ruggito di forza del, che ha battuto la Stella Rossa Belgrado per 2-1 davanti ai propri tifosi di San Siro e ha infilato ilsuccesso consecutivo in: dodicesimo posto in graduatoria con 12 punti all’attivo, superata di una lunghezza l’Atalanta e piena lotta per proseguire la propria avventura continentale.