Italia terremoto | la terra trema ancora Serata di paura

Un nuovoha scosso il territorio di Roccamonfina, questa volta con una magnitudo di 1.9, registrato oggi, 12 dicembre 2024, alle ore 20:04. La scossa, localizzata a una profondità di 5 chilometri, ha avuto coordinate geografiche 41.2990, 13.9680, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Preoccupazione per l’attività sismica nel territorio vulcanicoNonostante la lieve entità del sisma odierno, la popolazione è in stato di apprensione a causa del susseguirsi di scosse nella zona del vulcano Roccamonfina. Solo pochi giorni fa, infatti, una scossa più intensa, di magnitudo 3.7, aveva svegliato la città causando lievi danni agli edifici e alimentando timori tra i residenti. Fortunatamente, in entrambi gli eventi non si registrano feriti.