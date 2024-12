Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Non vogliamo mollare di un centimetro. Col Bari per vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 12 dicembre 2024 - L'allenatore del Pisa Filippoha presentato la sfida di domani sera (alle 20.30) colin conferenza stampa. Ecco cosa è emerso dall'Arena Garibaldi.Ilnon perde da 14 partite, che gara si aspetta? “Quando una squadra non perde da agosto vuol dire che merita la posizione dove sta. Abbiamo però un grande vantaggio, giochiamo davanti al nostro pubblico”Tramoni ha la possibilità di giocare 90 minuti? “Non può avere i novanta minuti e cercheremo di capire se partirà dall’inizio o a partita in corso. In quel ruolo abbiamo anche Arena e abbiamo recuperato all’ultimo Vignato. Decideremo durante la rifinitura”Si parla molto di non poter fare i playoff a fine stagione se le prime tre andranno a questo ritmo. “Penso che sia difficile perché tutti questi punti sono troppi.