In Siria Israele sferra il suo affondo finale

L’avanzata del “Grande”. Il progetto sionista di distruzione, colonizzazione ed occupazione di ampie aree del Medio-oriente si sta realizzando in maniera sempre più compiuta con la complicità dell’Occidente e l’impotenza dell’Onu ridotta ad un organismo in cui esercitare un mero diritto di tribuna ma nulla più.La distruzione di Gaza è ormai in via di ultimazione, rasa al suolo, così come lo smantellamento della Cisgiordania. 50.000 palestinesi morti, tra i quali tantissimi bambini e donne. Un vero e proprio genocidio, con crudeli crimini di guerra e una sistematica pulizia etnica. Solo chi non vuol vedere tace o nega. Azione criminale accompagnata da nuovi insediamenti dei coloni, appropriazione dei beni e sfruttamento delle risorse naturali. La Palestina progressivamente cancellata dalla geografia.