Il Green new deal perde i primi pezzi La mossa del Ppe per salvare l’auto

Uno dei cardini deleuropeo, lo stop alla produzione dei motori endotermici nel 2035, rischia di sgretolarsi di fronte alla crisi del settore automotive. A mettere in discussione le decisioni politiche intraprese dal’Unione europea neianni della precedente commissione von der Leyen è direttamente il principale gruppo europeo, il Ppe, che si è fatto carico anche della grande pressione esercitata dall’Italia e dalla Germania, quest’ultima alle prese con una crisi industriale senza precedenti, su Bruxelles.I popolari europei hanno presentato il piano per modificare obiettivi e regole di uno dei punti più controversi delche spinge al progressivo addio ai motori diesel e benzina. In una conferenza stampa a Bruxelles, il principale gruppo politico dell’Eurocamera, di cui fa parte Forza Italia, ha chiesto un intervento immediato per far fronte a una crisi che sta già portando alla chiusura di impianti e licenziamenti.