"Il canile va in città", torna il terzo appuntamento a Roma il 15 dicembre.

Domenica 15, alle 10.30, si terrà ilde “Ilva in” presso lo Stardust Village, nel Municipio IX.Dopo le tappe all’Eur e al Parco Schuster, continuano le sfilate dei cani provenienti dai canili di, che attraverseranno le strade e le piazze dellacon l’obiettivo di favorirne l’adozione e promuovere la valorizzazione del patrimonio bioculturale.“Si tratta di unche lene e ini hanno dimostrato di apprezzare tantissimo non solo partecipando numerosi ma anche adottando tanti dei cani che abbiamo presentato. Per questo lo ripeteremo domenica prossima e in successive occasioni, perché si tratta di momenti importanti che danno agli animali una chance in più di trovare una casa, e alle tante persone che partecipano l’opportunità di innamorarsi di questi esseri meravigliosi” ha dichiarato la garante degli animali diCapitale, Patrizia Prestipino.