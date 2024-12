Gruppo Fs 100 mld di investimenti in 5 anni per accompagnare la crescita del Paese

Leggi su Ildenaro.it

Oltre 100 miliardi di euro diin cinquee una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo dele confermare l’Europa come proprio mercato domestico. Il?Piano Strategico 2025-2029?del?Ferrovie dello Stato Italiane è stato presentato oggi, giovedì 12 dicembre, a Roma, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale,?Stefano Antonio Donnarumma. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane,?Tommaso Tanzilli, e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.Attraverso un approccio industriale e un piano di azioni qualificato con circa 250 indicatori di performance da raggiungere nei prossimi cinque, ilFS punta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile.