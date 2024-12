Gqitalia.it - Gli stivali Made in USA di Timothée Chalamet dovrebbero essere il vostro prossimo acquisto

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ogni volta cheindossa un paio di, si sa che si tratta di un pezzo forte. Che siano di Dr Martens o di Hermès, l'attore americano sa come sceglierli. E quando ha dato il via alla campagna stampa per A Complete Unknown, ne ha comprati di nuovi da portare con sé in viaggio. E sì, sono splendidi come gli altri.Durante una proiezione a Nashville, nel Tennessee,ha fatto un'apparizione a sorpresa e la folla si è scatenata. Ma mentre la maggior parte delle persone era impegnata a sgolarsi per farsi notare dall'attore, noi non riuscivamo a smettere di fissare i suoida urlo.