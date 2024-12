Ilrestodelcarlino.it - Giardini Margherita Bologna, si accende la ‘Palazzina dei sogni’: ecco quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 dicembre 2024 – Da venerdì sera, isi illuminano di sogni e di stelle. Il duo Antonello-Ghezzi trasforma il ponteggio, che protegge temporaneamente la storica Palazzina Liberty, nell'installazione artistica ‘La Palazzina dei, dando il via a un primo passo nel percorso di valorizzazione di questo gioiello architettonico situato in un’area verde di grande importanza per la città. Le pareti del ponteggio sono rivestite da un gigantesco collage di immagini astronomiche, un mosaico che racconta la relazione dell’umanità con l’universo, da varie prospettive del globo terrestre. Nascosta tra le stelle, inoltre, l’opera ‘Shooting stars’ offre un’esperienza magica e interattiva. Grazie a una collaborazione con l’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) e all’agenzia bolognese Likeyou, una scia luminosa siogni volta che una stella cadente attraversa il cielo sopra il Mediterraneo.