FOTO/ Abate Guariglia e Provveditore a confronto con gli studenti

Tempo di lettura: 4 minutiA Scuola insieme per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, come elemento portatore di valori storici e identitari. Il luogo per confrontarsi e discuterne è stata l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte Irpino.Ospiti di grande riguardo: l’Ordinario di Montevergine padre Riccardo Luca, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino la dott.ssa Fiorella Pagliuca, il vice questore Francesco Moretta, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monteforte Michele Marcucci, la Comandante della Polizia Municipale di Monteforte Lucilla Landolfi.In sala anche una delegazione di alunni delle due scuole Primarie che afferiscono all’I.C. Aurigemma e gli alunni del percorso musicale della scuola.