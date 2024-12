Liberoquotidiano.it - "Era un bastardo, ma era il nostro bastardo": Formigli, subito parole forti a PiazzaPulita | Guarda

Corrado, il talk show di approfondimento politico di La7, commenta la caduta del regime siriano di Bashar Al Assad in Siria e l'ascesa al potere dei jihadisti guidati da Al Jolani e dal premier Al Bashir. Il conduttore fa una riflessione su quanto accaduto negli ultimi giorni in Siria e afferma: “Tutti sapevamo di Assad. Ma Assad è rimasto al suo posto. Perché? Perché faceva comodo all'Occidente. Assad era un, ma era il”.che di certo riaprono il dibattito sulla caduta di Assad dopo diversi anni dalla presa del potere. Intanto la nuova Siria perde come alleato fidato Teheran. Sui social l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha scritto: “Non e' ne' logico ne' accettabile per l'opinione pubblica che un esercito iraniano vada a combattere al posto dell'esercito siriano.